ترامب في احتفالية يوم الاستقلال: سنغرس علمنا قريبا على سطح المريخ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، في كلمته بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي إن علم بلاده سيتم غرسه قريباً على سطح كوكب المريخ.



وبدأ ترامب حديثه - حسبما نقلت قناة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم - بتحية الشعب الأمريكي و"الأبطال الذين دافعوا عن علمنا، نساء ورجال القوات المسلحة الأمريكية الشجعان".



وانتقل الرئيس الأمريكي بعد ذلك قائلاً إن العالم شَهِد قبل 50 عاماً زرع علم الولايات المتحدة على سطح القمر، مضيفاً أن بلاده ستعود إلى القمر قريباً وستغرس علمها على كوكب المريخ.



وأشاد الرئيس الأمريكي بتاريخ الولايات المتحدة، قائلاً "كما كان الحال قبل 243 عاماً، يرتكز مستقبل الحرية الأمريكية على النساء والرجال المستعدين للدفاع عنها".