إندونيسيا تحث رعاياها في إيران على توخي الحذر وسط الضربات الأمريكية الإسرائيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حثت السفارة الإندونيسية في طهران المواطنين على زيادة توخي الحذر، في أعقاب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط.

وفي منشور على موقع انستجرام، طلبت السفارة من الإندونيسيين التزام الهدوء وحماية أنفسهم وأسرهم في منازلهم، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وطلبت السفارة الإندونيسية أيضا من المواطنين الإندونيسيين إطلاع السفارة بشكل فعال بشأن أحدث الأوضاع الأمنية المحلية من خلال مجموعات التنسيق واتباع القواعد والتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية.

وقالت السفارة، إنها ستحافظ على اتصال وثيق مع جميع الشبكات الإندونيسية في إيران لمراقبة التطورات وتحديد التدابير الاستراتيجية مع تطور الوضع.