قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن فقدان الاتصال بطائرة حربية تابعة لها

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا المعترف بها دوليا يوم الخميس، عن فقدان الاتصال بطائرة تابعة لها كانت تقوم بعملية قتالية جنوب طرابلس.

وجاء على الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أن الناطق باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد قنونو أعلن فقدان الاتصال بطائرة تابعة لسلاح الجو الليبي نوع إل 39 كانت تقوم بمهمة قتالية جنوب العاصمة طرابلس.

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم"القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية" قد أكد مساء الخميس، قيام الدفاعات الأرضية بإسقاط طائرة طراز(إل 39 ).

وقال المسماري في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "هذه العملية أسفرت عن مقتل قائد الطائرة، وذلك بعد اقلاعها من الكلية الجوية بمصراته للإغارة على الآمنين في مدينة ترهونة".

وكانت قناة "ليبيا الحدث" الموالية للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي قد عرضت صورا ومقاطع مصورة لحطام طائرة ومظلة مفتوحة وآثار دماء قالت إنها بمنطقة (وشتاتة) على مسافة نحو 30 كيلومترا من مدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس، مشيرة إلى أن الطائرة خرجت من الكلية الجوية بمصراتة وكانت تقصف مواقع بمدينة ترهونة الموالية لقوات حفتر.