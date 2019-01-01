أعلنت منظمة اليونسكو عن إدراج مدينة بابل العراقية على لائحة التراث العالمي، خلال مؤتمر لجنة التراث العالمي بدورتها الثالثة والأربعين، في العاصمة الأذربيجانية "باكو"، وحصل ملف العراق على تصويت الدول الأعضاء التي يصل عددهم لـ 21 دولة.

وأمهلت اليونسكو على السلطات العراقية فرصة حتى عام 2020، وذلك لإزالة كافة المخالفات عن المدينة، والخضوع لشروط المنظمة العالمية، على أن يتم اعتبار المدينة عاصمة السياحة العربية عام 2021.

وكانت آثار المدينة التاريخية مُدرجة على لائحة المنظمة للتراث العالمي، وفي نهاية الثمانينات القرن الماضي حذفت المنظمة المدينة من القائمة؛ بسبب التلاعب في معالم المدينة الأثرية وتغيير بعض المعالم، وإعادة بناء أجزاء دون التقيد بالأسلوب العلمي.

ويعود تاريخ المدينة لما يقارب 2300 عام قبل الميلاد، وتقع المدينة التاريخية على نهر الفرات، وحكمها البابليون على مدار ثلاثة قرون، وكان يحكمون أقاليم ما بين النهرين، واشتهرت المدينة بحضارتها.

وترصد الشروق أهم المعالم التاريخية الأثرية لمدينة بابل..

حدائق بابل المعلقة:

شُيدت في القرن السابع قبل الميلاد على يد الملك نبوخذ نصر، وكان سبب بنائها تعبيراً منه لزوجته عن حبه ومشاعره تجاهها، وتُعد من عجائب الدنيا السبعة، حيث استخدم في بنائها حجارة نادرة كانت تصل كهدايا للملك.

بوابة عشتار:

تم بنائها عام 575 قبل الميلاد في عهد الملك نبوخذ نصر، وهي البوابة الثامنة لمدينة بابل الداخلية، وكان قد تم بنائها وقتها اهداء لعشتار آلهة الحب والحرب والتضحية عند البابليين، والبوابة الأصلية عثر عليها الألمان خلال فترة الدولة العثمانية، ونُقلت إلى ألمانيا ووضعت في متحف بيرغامون في برلين ولا تزال موجودة في المتحف إلى الوقت الحالي.

متاهة بابل:

هي أحد خطوط الدفاع عن قصر الملك نبوخذ نصر، وهي من أكثر المتاهات تعقيدًا.

مسلة حمورابي:

هي حجر الديوريت الأسود الذي دونت عليه شرائع وقوانين الملك حمورابي والذي بلغ طوله ثمانية أمتار، ويظهر عليها أجزاء من القوانين في كل شي والتي شملت 300 مادة.

برج بابل:

هو أحد وأشهر معالم المدينة الأثرية ويتكون من سبع طبقات دائرية لولبية الشكل ويصل في قمته المعبد العالي، وكان البرج يحتوي على القصور والمباني السكنية والمعابد التي تناسب كافة طبقات البابليين.

أسد بابل:

تمثال حجري يجسد أسد يفترس رجل من العدو ويبلغ طوله 2.5 متر وارتفاع 12 متر، ويعتبر رمزًأ لألهة عشتار التي تردع في ظهور أيام حكم سلالة الكلدانيين.