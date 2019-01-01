محافظ قنا يعتمد التسعيرة الجديدة لأسطوانات البوتاجاز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتمد محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان، التسعيرة الجديدة لأسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بشأن أسعار المحروقات والمواد البترولية.

وأوضح محافظ قنا أنه تم تعديل سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كيلو جرام لتصبح 65 جنيها داخل المستودع وبمبلغ 70 جنيها حال توصيلها للمنازل، بينما سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري سعة 25 كيلو جرام أصبح 130 جنيها داخل المستودع وبمبلغ 140 جنيها حال توصيلها للمحال.

وكلف محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين، بتكثيف الحملات على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، والوقوف على مدي الالتزام بالأسعار الجديدة، مؤكدا علي تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرفة العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية المعنية لاستقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن وحلها في أقرب وقت ممكن.