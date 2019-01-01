احتجاز سائق للاشتباه في اصطدامه عمدا بطابور أمام بنك طعام في بريطانيا

احتجزت الشرطة البريطانية رجلا في عمر 37 عاما، بناء على شبهة الاعتداء اليوم الجمعة بعدما صدم بسيارته مجموعة من الأشخاص كانوا يقفون في طابور خارج أحد بنوك الطعام في ديربيشاير في وسط إنجلترا، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وقالت شرطة ديربيشاير إن رجال الشرطة استجابوا لـ"تقارير بحدوث تصادم بين سيارة /فان/ وعدد من الأشخاص" خارج مركز منطقة كيرك هالام الواقعة فى جنوب شرق ديربيشاير.

وأضافت الشرطة أن شخصين يعالجان من "إصابات خطيرة ولكنها لا تشكل تهديدا على الحياة" ويعالج شخص آخر من إصابات طفيفة، بينما قالت خدمة سيارات الإسعاف "ايست ميدلاندز أمبيولانس" إن أربعة أشخاص أصيبوا في المجمل.

وقال رجل شرطة للصحفيين في مقطع مصور نشرته صحيفة ديربي تليجراف على الإنترنت: "تعمل الشرطة حاليا على فرضية أنه اعتداء متعمدا، وليس حادثا مروريا وهو السبب وراء اعتقال (السائق)".

وأضاف رجل الشرطة أن التحقيق لا يزال متواصلا للتوصل إلى الدافع المحتمل وراء الحادث.