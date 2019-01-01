مواني البحر الأحمر شهدت تداول 399 شاحنة بضائع و272 سيارة

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغت 18 سفينة .
وأضاف المتحدث الإعلامي في بيان له اليوم أن مواني الهيئة شهدت تداول 399 شاحنة بضائع و272 سيارة حيث شملت حركة الواردات 138 شاحنة و 154 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 261 ى شاحنة بضائع و 118 سيارة.
وأوضح أن ميناء نويبع شهد اليوم وصول وسفر السفينتين أيله وبريدج فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر السفينتين آيلة وبريدج بينما تغادر ميناء الغردقة العبارة الرياض .
كما يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين أمانة والنوى اكسبريس واستقبل الميناء أمس ثلاث سفن وهى أمانة و الحرية،Valeria وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس .