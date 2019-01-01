مواني البحر الأحمر شهدت تداول 399 شاحنة بضائع و272 سيارة

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أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغت 18 سفينة .

وأضاف المتحدث الإعلامي في بيان له اليوم أن مواني الهيئة شهدت تداول 399 شاحنة بضائع و272 سيارة حيث شملت حركة الواردات 138 شاحنة و 154 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 261 ى شاحنة بضائع و 118 سيارة.

وأوضح أن ميناء نويبع شهد اليوم وصول وسفر السفينتين أيله وبريدج فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر السفينتين آيلة وبريدج بينما تغادر ميناء الغردقة العبارة الرياض .

كما يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين أمانة والنوى اكسبريس واستقبل الميناء أمس ثلاث سفن وهى أمانة و الحرية،Valeria وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس .