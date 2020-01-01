إلهام شاهين: كنا بنعمل خاتمة قرآن يوميا لرجاء الجداوي منذ دخولها المستشفى

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية، اليوم الأحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كانت قدوة ومثل للسيدة المصرية، وللعديد من نساء مصر والوطن العربي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن الجداوي كانت محبوبة من الناس وجاملت كل الناس، متابعة: «يوميًا كنا بنعملها ختمة قرآن منذ اليوم الأول لدخولها المستشفى».

ولفتت إلى أن الراحلة كانت تجتهد في أي عمل تشارك فيه، سواء تراجيدي أو كوميدي، لافتة إلى أنها اشتغلت في كل المجالات بنفس الكفاءة، وتحب عملها بشكل كبير.

وأوضحت أن «الجداوي» كانت تعمل لآخر لحظة في مسلسلها الرمضاني «لعبة النسيان»، مضيفة: «كانت تعمل 20 ساعة في اليوم، وكان لديها حب وتفاني في العمل غير عادي».

وشُيعت ظهر الأحد، جنازة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز الـ82 عامًا، بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية بالعناية المركزة، عقب تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وتلقت «الجداوي» العلاج من فيروس كورونا بمستشفى أبوخليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية منذ أكثر من شهر وأجريت لها ثلاث مسحات أكدت استمرار إيجابية الإصابة بالفيروس، وحصلت على جرعة بلازما دم المتعافين من الفيروس مقسمة على حقنتين.

ونُقلت إلى العناية المركزة في الثاني من يونيو الماضي، بعد تعرضها لضيق في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم.