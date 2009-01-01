النمسا تشتبه في وجود خلفية إرهابية لحادثة إطلاق نار على شخص روسي قرب فيينا

أفادت الشرطة النمساوية بأن سلطات مكافحة الإرهاب فتحت تحقيقا في حادثة إطلاق شخص روسي النار على روسي آخر في أحد الشوارع.



ووقعت الحادثة، التي ربما كان لها خلفية سياسية، مساء أمس بمنطقة جيراسدورف القريبة من فيينا في طريق خاص بشركة بناء.



وتم إلقاء القبض على المشتبه به بعد مطاردة بالسيارات في مدينة لينز الواقعة على مسافة 180 كيلومترا شرق العاصمة.



وذكرت الشرطة أن مكتب الدولة النمساوي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب بدأ تحقيقا. ولا تزال خلفية الجريمة غير واضحة.



وفقا لتقارير روسية، يعتقد أن الضحية البالغ من العمر 43 عاما ينحدر من جمهورية الشيشان الروسية في شمال القوقاز.



وأشارت تقارير إلى أن الضحية كان ينتقد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف. ويحكم قديروف بلاده منذ أكثر من عشر سنوات. ويتهمه معارضوه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وإحكام قبضته على الحكم بالاستعانة بكيانات عشائرية ومسؤولين فاسدين.



وسبق أن وقعت حالات قتل مماثلة في النمسا، ففي عام 2009 على سبيل المثال، قُتل لاجئ شيشاني جراء إطلاق النار عليه في أحد شوارع فيينا.