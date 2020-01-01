خالد جلال ناعيا سعيد الفرماوى: ستظل روحه وخفة ظله باقية في أرواحنا إلى الأبد

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الشاعر ورسام الكاريكاتير سعيد الفرماوى، الذى رحل عن عالمنا أمس السبت.

وقال جلال، إنه شرف فى فترة إدارته لمسرح الشباب، بإنتاج عرض للمخرج عصام السيد، ألحان عماد الرشيدي، وكان من تأليف ورسوم وعزف وغناء هذا المبدع العظيم الغالي خفيف الظل الودود متعدد المواهب سعيد الفرماوى، الذي رحل عن عالمنا يوم السبت، بعد أن رسم بهذا العرض الرائع "حكايات عزبة محروس"، قصة مدينته وشخصياتها وخلدها بفنه بقصصه الشيقة، التي تثير البهجة والأمل والدموع.

وأضاف جلال، أن الفرماوى من الشخصيات النادرة الوجود التى يمكن أن نلتقى بها فى الحياة الفنية، واليوم ترجل عن جواده ليستريح في السماء بينما تظل روحه وخفة ظله باقية في أرواحنا إلى الأبد.

يذكر أن سعيد الفرماوى من مواليد مدينة طوخ محافظة القليوبية، وهو شاعر ورسام كاريكاتير وكان يتناول الأحداث والشخصيات بأسلوب ساخر، وعمل لمدة 16 سنة ببعض الصحف العربية فى لندن، كما قام بتصميم أغلفه العديد من الكتب.



