وزير الخارجية الياباني يلتقي نظيريه الكوري الجنوبي والصيني في إندونيسيا

يجري وزير خارجية اليابان، يوشيماسا هاياشي، ترتيبات لإجراء محادثات ثنائية منفصلة مع نظيريه الكوري الجنوبي والصيني، على هامش الاجتماعات المقبلة لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، في إندونيسيا.



وذكرت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية، اليوم الأربعاء، أن هاياشي يجري ترتيبات لإجراء محادثات منفصلة مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي، بارك جين، ونظيره الصيني، تشين جانج، على هامش المنتدى الإقليمي لآسيان، المقرر غدا الخميس وبعد غد الجمعة في جاكرتا.



وفي الاجتماعات، سيشرح هاياشي خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" النووية، بناء على الاستنتاج الوارد في التقرير النهائي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن معايير السلامة الدولية مرضية.



ويبدو أن الاجتماعات تهدف إلى ضمان تفهم الصرف الوشيك للمياه من جانب كوريا الجنوبية والصين، اللتين تعربان عن معارضتهما لذلك.