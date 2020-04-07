التعليم: 64،47% نسبة النجاح في الدبلومات الفنية

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اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وبلغت نسبة النجاح 64،47%.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن قائمة الأوائل ضمت 29 طالبا وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية، واحتلت البنات معظم مراكز قائمة أوائل الدبلومات الفنية في مختلف التخصصات والنوعيات ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وتصدرت محافظة كفر الشيخ قائمة أوائل الدبلومات الفنية، حيث احتلت المحافظة الـ3 مراكز الأولى، وهم الطالب محمد رزق سليمان بمدرسة سيدي سالم التجارية بنين، والطالبة أمنية متولي عصفور بمدرسة فوة الزراعية جدارات، وحصلت الطالبة نرمين حسن سيد أحمد بمدرسة دسوق الزراعية.

وحصل الطالب عمر محمد محمدى على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمدرسة العربى تكنولوجيا تطبيبقية، وحصلت الطالبة ندى أيمن عشرى على المركز الأول على مستوى الجمهورية تخصص سياحة وفنادق.

وحصلت الطالبة هدى أشرف صفي الدين بمدرسة موط الثانوية الزراعية بمركز الداخلة محافظة الوادي الجديد قسم فنى معمل على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 97% في نتيجة الدبلومات الفنية للمدارس الزراعية، وحصلت الطالبة منة صبح محمد الديب، الطالبة بمدرسة رأس البر الفندقية، التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية بدمياط على المركز الأول.

ومن محافظة الاسكندرية حصلت الطالبة إنجي خالد محمود علي المركز الأولى على الجمهورية دبلومات فنية مهنية.