توقع وصول مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين إلى مستوى قياسي خلال العام الحالي

تتوقع جمعية سيارات الركاب الصينية وصول مبيعات السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في الصين خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي.

كما تتوقع الجمعية أن تصل مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين إلى 5ر8 مليون وحدة خلال عام 2023 بأكمله، بينما من المتوقع أن يصل معدل الانتشار السنوي لسيارات الطاقة الجديدة إلى 36% من إجمالي مبيعات السيارات في الصين.

في الوقت نفسه تتوقع الجمعية وصول مبيعات الجملة لسيارات الطاقة الجديدة إلى 740 ألف سيارة خلال يونيو الماضي بزيادة نسبتها 10% شهريا و30% سنويا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان للجمعية القول إنه مع طرح عدد كبير من طرازات سيارات الطاقة الجديدة في الربع الثاني من هذا العام وزيادة العروض الترويجية من قبل مصنعي سيارات الطاقة الجديدة، تم على نحو تدريجي إطلاق العنان لإمكانات الشراء لدى المستهلكين، مما دعم النمو المستمر لمبيعات سيارات الطاقة الجديدة.

يأتي ذلك بينما زاد إنتاج شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا بنسبة 20% تقريبا خلال الشهر الماضي مما ساهم في المبيعات ربع السنوية القياسية للشركة الأمريكية.

وبلغ إجمالي عدد السيارات التي سلمها مصنع الشركة الأمريكية في مدينة شنغهاي الصينية خلال يونيو الماضي 68ر93 ألف سيارة، بحسب بيانات الجمعية الصينية، مقابل 78906 سيارات خلال الشهر نفسه من العام الماضي و77695 سيارة خلال مايو الماضي.

وأعلنت الحكومة الصينية الشهر الماضي تمديد الإعفاءات الضريبية للمستهلكين الذين يشترون سيارات تعمل بمصادر الطاقة النظيفة حتى نهاية 2027. وتقدر القيمة الإجمالية لهذه الإعفاءات الضريبية بنحو 520 مليار يوان (3ر72 مليار دولار) طوال السنوات الأربع المقبلة، في خطوة تستهدف دعم صناعة السيارات الكهربائية في الصين.

وفي حين تخضع السيارات الجديدة بشكل عام في الصين لضريبة مبيعات نسبتها 10% فإن هذه الضريبة لا تطبق على سيارات الطاقة النظيفة منذ 2014. وتم تمديد الإعفاء مؤخرا حتى نهاية 2023 قبل أن تعلن الحكومة اليوم تمديد الإعفاء حتى نهاية 2025 للسيارات التي يقل سعرها عن 300 ألف يوان (7ر41 ألف دولار) والتي لا تسع أكثر من 8 ركاب، في حين سيستمر الإعفاء حتى نهاية 2027 للسيارات التي يقل سعرها عن 150 ألف يوان.