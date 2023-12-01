قال اللواء أكرم الرجوب محافظ جنين، إن الموارد في المدينة (التي تعرضت لعدوان إسرائيلي) محدودة، لكن ذلك لن يحول دون أن تقدم الحكومة التزاماتها تجاه المواطنين.

وأضاف الرجوب في مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن إصلاح الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي قد يتطلب وقتًا، لكن سيكون هناك بحث في السبل البديلة للإيواء، مشيرا إلى أنّ هذا الأمر ستتم مناقشته مع رئيس الوزراء محمد أشتية الذي سيزور جنين هذا اليوم.

وتابع: «حتى اللحظة، لم يردني أي اتصال من أي جهة دولية تريد الإطلاع على واقع المخيم، وقبل أيام كان هناك دخول لطواقم الأمم المتحدة، ولم يبلغونا ماذا فعلوا أو على أي شيء اطلعوا بالضبط»، مشيرا إلى أنه لا يعول كثيرا على أن يكون هناك موقفا أمميا أو دعما من أي جهة دولية.

وأكد، أن الاحتلال الإسرائيلي يهدم كل شيء، لكن مهمة الشعب الفلسطيني هي أن يبني، وقال: «لن نتردد عن أن نبني أي شيء يهدمه الاحتلال في حدود إمكانياتنا، هذا أمر واضح لنا كشعب فلسطيني وسلطة فلسطينية».



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت عدوانا واسعا على مدينة جنين ومخيمها استمر على مدار يومين، وأسفر عن استشهاد 12 مواطنا بينهم خمسة أطفال وأكثر من 140 مصابا، بينهم 30 بجروح خطيرة، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في المخيم وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.