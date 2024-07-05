قال رئيس الوزراء البريطاني المكلف كير ستارمر إن بريطانيا صوتت بشكل حاسم من أجل التغيير والتجديد الوطني، مضيفا: "نحتاج إلى معالجة انعدام الثقة في السياسة من خلال القيام بأفعال مناسبة".

وتابع ستارمر، خلال كلمة بعد تكليفه بتشكيل الحكومة: "التغيير يتطلب وقتا لكن عملية التغيير بدأت بالفعل".

وعيّن ملك بريطانيا تشارلز الثالث رسمياً، زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيسا للوزراء، اليوم الجمعة، خلال اجتماع في قصر باكينجهام.

ونشر القصر صورة تظهر الملك مصافحا ستارمر الذي حقق حزبه فوزا ساحقا في الانتخابات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويأتي ذلك بعدما قبل الملك استقالة ريشي سوناك في وقت سابق من اليوم.

وبعد إعلان فوز حزب العمال الذي يتولى قيادته، قال ستارمر إن البلاد صوتت لصالح التغيير، وإن الوقت حان لأن يفي حزبه بوعده، وذلك بعد فوزه بمقعد في البرلمان.

وأضاف ستارمر في خطاب ألقاه بعد إعادة انتخابه في دائرته الانتخابية بشمال لندن: "قال الناس كلمتهم هنا وفي جميع أنحاء البلاد الليلة، وهم مستعدون للتغيير. التغيير يبدأ هنا".