مكتب أردوغان لوكالة سبوتنيك: لا معلومات عن لقاء الرئيسين التركى والسوري في روسيا

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه لا توجد معلومات عن خطط لعقد اجتماع بين الرئيس التركي، ونظيره السوري بشار الأسد في روسيا خلال شهر سبتمبر المقبل.

وقال المكتب، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم: "ليس لدينا مثل هذه المعلومات".

وكانت صحيفة "تركيا"، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن "اجتماعا بين رئيسي تركيا وسوريا، قد يعقد في روسيا"، مضيفة أن "المفاوضات قد تعقد في سبتمبر (المقبل)" بحسب سبوتنيك.

وفي وقت سابق، صرح أردوغان، بأنه لا توجد أسباب لعدم إقامة علاقات دبلوماسية بين تركيا وسوريا. ومن جانبه، أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أن "دمشق منفتحة على جميع المبادرات المتعلقة بعلاقاتها مع تركيا، وعلى أساس احترام السيادة السورية على كامل أراضيها، ومحاربة الإرهاب وتنظيماته" وفق وكالة سبوتنيك.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أنه في مايو 2023، عُقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا، في موسكو، وتم الاتفاق على إعداد خريطة طريق لتعزيز العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وجرت المحادثات، على خلفية محاولات لتطبيع العلاقات وحل الخلافات بين البلدين الجارين، بعد قطع العلاقات الثنائية في عام 2011، عقب اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.