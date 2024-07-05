أول تصريح لزعيم حزب العمال البريطاني عقب الفوز بمقعد في الانتخابات

قال زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، الذي من المرجح أن يصبح رئيس الوزراء المقبل، إن بلاده "مستعدة للتغيير" بعد فوزه بمقعد في شمال لندن خلال الانتخابات العامة، اليوم الجمعة.

وأضاف ستارمر: "الليلة، قال الناس هنا وفي جميع أنحاء البلاد. إنهم مستعدون للتغيير. التغيير يبدأ هنا لأن هذه هي ديمقراطيتكم ومجتمعكم ومستقبلكم، لقد قمتم بالتصويت والآن حان الوقت لكي نحقق نتائجنا"، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتابع: "أعدكم بهذا: سواء انتخبتوني أم لا، سأخدم كل شخص في هذه الدائرة الانتخابية".

وأضاف ستارمر: "إنه شعور جيد. يجب أن أكون صادقا، في جميع أنحاء بلدنا، سيستيقظ الناس على الأخبار. يفرحون بأن ثقلًا قد رُفع، وعبئا قد أُزيل أخيرا من على أكتاف هذه الأمة العظيمة. والآن يمكننا أن نتطلع إلى الأمام مرة أخرى".

كانت استطلاعات آراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع رجحت أن يفوز حزب العمال في الانتخابات العامة بأغلبية ساحقة.

وفي حالة فوز الحزب الذي ينتمي إلى يسار الوسط بالانتخابات، سينهي حقبة استمرت 14 عاما من حكم المحافظين بطريقة حاسمة.

وكان قد تم إعلان فوز حزب العمال البريطاني المعارض، اليوم الجمعة، بالانتخابات العامة في المملكة المتحدة بعد الوصول إلى 326 مقعدًا في مجلس العموم البريطاني المطلوبة لتشكيل الحكومة المقبلة.

في المقابل، فاز رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك بمقعده في مجلس العموم البريطاني، في يوركشاير، شمال إنجلترا، في الانتخابات العامة التي أُجريت، أمس الخميس.

واعترف ريشي سوناك في خطابه بأن "حزب العمال فاز في هذه الانتخابات العامة".

وقال سوناك في وقت مبكر من صباح الجمعة: "أهنئ المنافسين على الحملات النشطة والجيدة للغاية التي خاضوها، لقد فاز حزب العمال في هذه الانتخابات العامة وقد اتصلت بكير ستارمر لتهنئته على فوزه".