مقاتلات أمريكية شاركت في قصف إيران تحلق فوق البيت الأبيض في عيد الاستقلال

استعراض جوي جرى فوق البيت الأبيض في إطار احتفالات "عيد الاستقلال" بالولايات المتحدة

حلّقت قاذفات ومقاتلات أمريكية من طراز "بي-2" و"إف-35"، شاركت في الضربات الأخيرة على إيران، ضمن استعراض جوي جرى في إطار احتفالات "عيد الاستقلال" بالولايات المتحدة.

وجرى العرض الجوي، أمس الجمعة، قبيل كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة "عيد الاستقلال"، الذي يصادف الرابع من يوليو من كل عام.

وحيّا ترامب المقاتلات التي حلّقت فوق البيت الأبيض، خلال فعالية شهدت كذلك استقباله جنودًا أمريكيين وعائلاتهم من العاملين في قاعدة وايتمان الجوية بولاية ميزوري، التي تتمركز فيها قاذفات "بي-2".

وفي كلمته، أشاد ترامب بالضربات الجوية الأمريكية الأخيرة ضد إيران، واصفا إياها بأنها "واحدة من أنجح العمليات العسكرية في التاريخ"، على حدّ تعبيره.

كما تعهّد بتحديث قدرات الجيش الأمريكي وتعزيز جاهزيته.

وفي 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.