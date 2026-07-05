 اليونان: حرائق تجبر السكان على إخلاء منازلهم قرب مدينة سالونيكا واعتقال رجل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليونان: حرائق تجبر السكان على إخلاء منازلهم قرب مدينة سالونيكا واعتقال رجل

أثينا - د ب أ
نشر في: الأحد 5 يوليه 2026 - 9:45 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2026 - 9:45 ص

ذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأحد أنه تم إلقاء القبض على رجل لإشعاله "ما تطور إلى حريق هائل بالقرب من مدينة سالونيكا"، ثاني أكبر مدينة في اليونان.

وقالت خدمة الإطفاء اليونانية إن الحريق الهائل سريع الانتشار اندلع مساء أمس السبت، بالقرب من ضاحية أوريوكاسترو وتم إبلاغ سكان ثلاث ضواحي صغيرة شمال مدينة سالونيكا بإخلاء منازلهم.

وأضافت خدمة الإطفاء أن الحريق اندلع في واد في منطقة جبلية حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء وانتشر سريعا.

وأعلنت خدمة الإطفاء حوالي منتصف الليل أنه تم إلقاء القبض على رجل "76 عاما" للاشتباه في إشعاله الحريق. وتابعت أنه "بدا غير متزن".

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