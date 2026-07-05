جامعة كفر الشيخ تطلق ملتقى المسرح الجامعي لاكتشاف الموهوبين

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ عن انطلاق ملتقى المسرح الجامعي، داعية جميع الطلاب الموهوبين في مجالات التمثيل والإخراج والتأليف والديكور والإضاءة والموسيقى المسرحية للمشاركة في فعاليات الملتقى، الذي يمثل منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الإبداعية وصقلها؛ تمهيدًا لتقديم عروض مسرحية متميزة تعكس وعي وإبداع طلاب الجامعة.

ويأتي تنظيم الملتقى استمرارًا لنهج الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية بوصفها أحد المحاور الأساسية لبناء الإنسان، وإيمانًا بالدور الحضاري للمسرح الجامعي في تنمية الوعي الثقافي، وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية، وتعزيز مهارات التواصل والعمل الجماعي والقيادة لدى الشباب، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تنمية القدرات الإبداعية لطلاب الجامعات.

وأكد الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تنظر إلى المسرح الجامعي باعتباره مدرسة متكاملة لصناعة الشخصية الواعية، ومنبرًا راقيًا للتعبير عن الأفكار والقيم الوطنية، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل تقديم جميع أوجه الدعم للأنشطة الثقافية والفنية التي تسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدرات الطلاب، وإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار وتحمل المسؤولية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تؤمن بأن كل طالب يمتلك موهبة تستحق أن تجد من يكتشفها ويرعاها، متابعًا: "لذا نحرص على توفير بيئة جامعية محفزة للإبداع، يكون فيها المسرح مساحة للتعلم والتعبير وبناء الثقة بالنفس، وليس مجرد نشاط فني، بل وسيلة لصناعة الإنسان وتنمية وعيه وثقافته".

وأوضح أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية المبدعين في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تضع تنمية الإبداع والثقافة في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل اكتشاف المواهب الواعدة وتقديمها للمجتمع باعتبارها ثروة وطنية حقيقية.

من جانبه، أشار الدكتور رشدي العدوي، عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، إلى أن الجامعة تسعى إلى تخريج كوادر تمتلك التميز العلمي إلى جانب الحس الثقافي والفني؛ بما يسهم في إعداد خريج قادر على المنافسة وخدمة وطنه، مؤكدًا أن الأنشطة الطلابية تمثل شريكًا أساسيًا في العملية التعليمية، وتسهم في تنمية روح العمل الجماعي والانتماء والمسؤولية المجتمعية.

وأعلنت جامعة كفر الشيخ جدول العروض المسرحية المشاركة في ملتقى المسرح الجامعي للعام الجامعي 2025-2026، حيث تنطلق فعاليات الملتقى يوم السبت الموافق 18 يوليو 2026 بعرض كلية الطب البيطري، تليه كلية التجارة يوم الأحد 19 يوليو، ثم كلية التمريض يوم الاثنين 20 يوليو.

فيما تقدم كلية التربية عرضها المسرحي يوم الثلاثاء 21 يوليو، وتُختتم فعاليات الملتقى يوم الأربعاء 22 يوليو 2026 بعرض كلية الألسن، وذلك في إطار منافسة فنية وثقافية تهدف إلى اكتشاف المواهب المسرحية المتميزة، واختيار أفضل العروض لتمثيل الجامعة في المحافل والمهرجانات المسرحية الجامعية.

ويُتوقع أن يشهد الملتقى عروضًا مسرحية متنوعة تعكس إبداع طلاب الجامعة وقدرتهم على توظيف الفن في مناقشة القضايا المجتمعية والوطنية، بما يعزز رسالة جامعة كفر الشيخ في دعم الثقافة والإبداع، واكتشاف جيل جديد من الموهوبين القادرين على تمثيل الجامعة بصورة مشرفة في مختلف المحافل الثقافية والفنية.