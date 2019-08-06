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الجزائر: حرائق الغابات تطال 38 ولاية بسبب حرارة الطقس

حرائق الغابات بالجزائر
حرائق الغابات بالجزائر
الجزائر - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 10:48 م | آخر تحديث : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 10:48 م

قال المدير العام للغابات بالجزائر علي محمودي، إنه تم تسجيل حرائق بالغابات في 38 ولاية بسبب حرارة الطقس.

وأضاف محمودي، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن حرائق الغابات منذ يونيو الماضي هي أمر طبيعي، مشيرًا إلى أن شهر يوليو الماضي كان الأكثر تضررًا بمعدل 27 حريقًا في اليوم.

وأشار إلى أن ولاية تيزي وزو (شمال شرق) تتقدم في نسبة الحرائق بما يفوق 1400 هكتار، تليها تيسمسيلت وعين الدفلى (شمال غرب)، مؤكدًا أن 95% من الحرائق لها علاقة بالنشاط البشري.

ونفى أن تكون هناك خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية بولاية البويرة (شمال شرق)، مشيرًا إلى أن إدارة الغابات ستقوم بتحرير محضر في حال ورود شكوك في حريق مشبوه.


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