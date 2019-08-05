 محافظ البنك المركزي الصيني: لن نستخدم العملة كأداة في النزاعات التجارية - بوابة الشروق
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محافظ البنك المركزي الصيني: لن نستخدم العملة كأداة في النزاعات التجارية

البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني
بكين - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 7:49 م | آخر تحديث : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 7:49 م

أكد محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) "يي قانغ" أن الصين لن تستخدم عملتها كأداة للتعامل مع الاضطرابات الخارجية مثل النزاعات التجارية.

وقال قانج، في بيان اليوم الاثنين، إن الصين لن تشارك في تخفيض تنافسي لقيمة اليوان (العملة الصينية)، وإن السلطات ستحافظ على استقرار واستمرارية السياسات المتعلقة بإدارة النقد الأجنبي.

وأضاف قانج أن سعر صرف اليوان حاليا عند مستوى مناسب يتماشى مع الأسس الاقتصادية الصينية والعرض والطلب في السوق.

وكان البنك المركزي الصيني قد أكد في وقت سابق اليوم أن الصين لديها الثقة في قدرتها على الحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان بشكل أساسي.

وأرجع البنك ضعف اليوان إلى أكثر من 7 يوانات مقابل دولار واحد اليوم إلى عوامل، من بينها التدابير الأحادية والحمائية بالإضافة إلى توقعات برسوم إضافية على السلع الصينية.


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