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دائما ما اشتعل الصراع بين حزب الله وإسرائيل، وذلك منذ تأسيس الحزب عام 1982، فلم تنتهى سلسلة الاشتباكات بين الطرفين، وعلى مدى أكثر من 30 عاما ظلت العلاقة مشتعلة بالهجمات والاشتباكات التى راح ضحيتها الآلاف.

بدأت المقاومة من قبل فصائل جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية وحركة "أمل"، إلا أن نهايات الثمانينات أظهرت المقاومة الإسلامية المتمثلة في حزب الله وجود قوي بعد قيامه بعمليات فعالة وموجعة ضد الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان.

وفي ذلك التقرير تستعرض "الشروق" التسلسل الزمني للصراع بين حزب الله اللبناني وإسرائيل..

• عام 1982.. تأسس حزب الله اللبناني

قامت إسرائيل بغزو بيروت عام 1982 واحتلت جزءا من جنوب لبنان، الذي يسيطر عليه جيش لبنان الجنوبي، وهي جماعة لبنانية تدعمها إسرائيل.

قُتل أكثر من 14000 لبنانى وفلسطينى وتشكل "حزب الله" الذي أصبح هدفه الأساسي في تلك الفترة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وردا على ذلك الغزو بدأت الحركة الشيعية -مدعومة من إيران- بهجمات ضد العدو الإسرائيلي وهذا ما صنفه البعض بأن "الحركة تمثل حربا بالوكالة من قبل طهران ضد تل أبيب".

• عام 1985.. إسرائيل تحاول إنشاء منطقة آمنة في جنوب لبنان وحزب الله يهدد

بدأ حزب الله مقاومة للوجود الإسرائيلي ببيروت؛ خلال عدد من الهجمات الانتحارية والتفجيرات، بالإضافة إلى أسر جنود إسرائيليين، وذلك بمساعدة من حركات مقاومة فلسطينية.

بدأت إسرائيل خطواتها الأولى للانسحاب نتيجة لهذه العمليات الفدائية في وقت مبكر، فكان المرحة الأولى عام 1985 للجنوب اللبناني.

دمرت إسرائيل مناطق في جنوب لبنان؛ بهدف إنشاء منطقة آمنة ولكن حزب الله هدد الوجود الإسرائيلي، بالإضافة إلى أن المقاومة الفلسطينية أسرت 3 جنود إسرائيليين والذين تم تسليمهم إلى إسرائيل مقابل تسليم 1150 أسير لبناني وفلسطيني.

• عام 1992.. اغتيال زعيم حزب الله

في 16 من فبراير قامت إسرائيل باغتيال زعيم حزب الله "عباس الموسوي"، في غارة جوية لطيران تل أبيب وكان حسن نصر الله خلفا له، والذي هدد بضرب العمق الإسرائيلي إن ضُرب أي موقع لبناني.

• عام 1993.. إسرائيل تقصف مواقع لحزب الله

شنت إسرائيل هجوما على معاقل حزب الله بجنوب لبنان، استمر لمدة تسعة أيام، عُرف بـ"تصفية الحساب"، وانتهى بمعاهدة "شفهية" ولم تستمر طويلا.

• عام 1994.. استمرار الهجمات على حزب الله واختطاف أحد قادي المقاومة

قام بعض الجنود الإسرائيليين بعملية اختطاف "مصطفى ديرانى" أحد قادة المقاومة اللبنانية والعضو في حركة "أمل" الحليفة لحزب الله.

كما أن القوات الإسرائيلية شنت هجوما على موقع ينتمى لحزب الله؛ أسفر عن مقتل 50 من مقاتلي الحزب من قبل القوات الإسرائيلية.

• عام 1996.. إسرائيل تنفذ عمليات "عناقيد الغضب"

شنت إسرائيل هجمات سميت باسم "عناقيد الغضب" للقضاء على حزب الله.

تواصل الطرفين لاتفاق رسمي "اتفاق نيسان"، بتجنيب المدنيين واستمرت المقاومة ضد العسكريين حيث قامت المقاومة بعمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي.

• عام 2000.. القوات الإسرائيلية تنسحب من جنوب لبنان

بعد عشرات العمليات النوعية التي استهدفت إسرائيل وجنودها؛ انسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في 25 مايو 2000.

وانهارت قوات جيش لبنان الجنوبي المدعوم من إسرائيل، ودخلت قوات حزب الله إلى مناطق الجنوب.

• عام 2006.. معركة طاحنة بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في لبنان

بدأت حرب لبنان الثانية وفقا للمسمى الإسرائيلي، وحرب تموز المتعارف عليها في لبنان، يوم 12 يوليو عام 2006؛ لتشهد لبنان قصفا غاشما من الاحتلال الإسرائيلي، ومقاومة شديدة من حركات لبنانية عدة في مقدمتهم حزب الله.

واستمرت لمدة 34 يوما في مناطق مختلفة من لبنان، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية وفي العاصمة بيروت، وفي الشمالي الإسرائيلي.

راح ضحية تلك المعارك الطاحنة قرابة 250 جنديا من حزب الله وفي بعض التقديرات وصلت إلى 500 مقاتل، وأما عن الطرف الإسرائيلي فقد قُتل قرابة 120 جنديا وسقط 1244 جريحا من نفس الطرف.

• عام 2019.. مناوشات بين الطرفين

حطمت قوات حزب الله، طائرتين إسرائيليتين بدون طيار في الضاحية الجنوبية لبيروت، فوق مركز إعلامي لحزب الله؛ ما أدى لأضرار في المبنى وإصابة 3 أشخاص.

قصفت القوات الإسرائيلية، مناطق جنوب لبنان، وردا على الهجمات طلب سعد الحريري رئيس وزراء لبنان، تدخل فرنسي أمريكي ليعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء العملية بعدما أطلق حوالي 100 قذيفة استهدفت جنوب لبنان.