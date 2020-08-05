 ارتفاع العجز المالي الإسرائيلي إلى 7.2% من إجمالي الناتج المحلي - بوابة الشروق
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ارتفاع العجز المالي الإسرائيلي إلى 7.2% من إجمالي الناتج المحلي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 9:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 9:37 م

أظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية، الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع العجز المالي لإسرائيل خلال 12 شهرًا حتى نهاية يوليو الماضي إلى 7.2 في المئة، من إجمالي الناتج المحلي مقابل، 6.4 في المئة في نهاية يونيو الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان وزارة المالية، القول إن إجمالي العجز المالي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي يصل إلى 70.2 مليار شيكل إسرائيلي، مقابل 24 مليار شيكل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي.

كانت إسرائيل قد أطلقت حزمة مساعدات وتحفيز اقتصادية بقيمة 200 مليار شيكل، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي 23 يوليو الماضي تعثرت جهود تخطيط الميزانية الإسرائيلية بسبب انقسام الحكومة حولها.


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