منظمة ألمانية تقاضي إيطاليا بسب احتجاز سفينة «ألان كردي»

أعلن المتحدث باسم منظمة "سي آي" الألمانية الإغاثية في مدينة ريجنسبورج، اليوم الأربعاء، أن المنظمة تستعد لإقامة دعوى قضائية ضد إيطاليا أمام محكمة في صقلية بسبب احتجاز سفينة "آلان كردي".

وأوضح المتحدث أن من المنتظر أنه يتم تقديم الدعوى في شكل دعوى مستعجلة إلى المحكمة الإدارية في باليرمو.

ووفقا لتقرير صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، فإن الدعوى موجهة ضد وزارة النقل في روما ومكتب الميناء في باليرمو.

وكانت المحاكم قد نظرت مرات في قضايا تتعلق بالإنقاذ البحري لمهاجرين من قبل سفن خاصة في البحر المتوسط، واحتجزت السلطات الإيطالية السفينة "الان كردي" في الخامس من مايو الماضي لأسباب من بينها وجود عيوب تقنية. ثم سمحت لها لاحقا بالتوجه إلى ميناء بوريانا الإسباني القريب من فالنسيا للصيانة.

وترى المنظمة أن دولة إيطاليا الساحلية ليس لها أن تبت في المسائل المتعلقة بالسلامة لأن هذه هي مسألة تخص "الدولة التي ترفع السفينة علمها" وفقا الاتفاقات الدولية، مشيرة إلى أن هذا هو الحال في واقعة "الان كردي" التي ترفع علم ألمانيا.