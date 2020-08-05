فيديوهات ترصد الدمار الذي لحق بمنزلي هيفاء وهبي وراغب علامة بسبب انفجار بيروت

نشر برنامج "أراب وود" عبر موقع "تويتر" فيديوهات ترصد الدمار الذي لحق بمنزلي هيفاء وهبي وراغب علامة، وذلك بسبب الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس الثلاثاء.



صاحب نشر الفيدوهات تغريدة تقول: "أدى الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية، بيروت، أمس الثلاثاء، إلى تحطم منازل عدة مشاهير، من ضمنها منزلي هيفاء وهبي وراغب علامة، الذين نجيا من الموت بسبب الصدفة".



فيما نشرت صفحات لبنانية على السوشيال ميديا أنباء عن نجاة الفنانة هيفاء وهبي من الانفجار، وأن الصدفه وحدها هي التي أبعدتها عن بيتها القريب نسبيا من ميناء بيروت، وذلك بسبب ارتباطها بتصوير عدد من مشاهد مسلسلها الجديد "أسود فاتح".









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