الأمم المتحدة: 50 ألف شخص تضرروا جراء فيضانات السودان

أعلنت الأمم المتحدة، أن 50 ألف شخص على الأقل تضرروا جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت هذا الأسبوع في أجزاء كبيرة من السودان.

وأكد مكتب المنظمة لتنسيق الشؤون الإنسانية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم /الأربعاء/ - أن "الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة في السودان، سببت فيضانات وانزلاقات أرضية وأضرارًا طالت المنازل والبنى التحتية في 14 من 18 ولاية في البلاد".

ونقلت الأمم المتحدة عن "مفوضية العون الإنساني" الحكومية، أن "50 ألف شخص تضرروا من تداعيات الفيضانات وفق تعداد أولي، لكن الرقم مرجح للارتفاع".

وأدت الفيضانات الأسبوع الماضي، إلى مقتل 5 أشخاص وتدمير نحو 3500 منزل وانهيار سد بوط في ولاية النيل الأزرق، ما أدى إلى تدمير مئات المنازل.

وتهطل عادة أمطار قوية في السودان خلال الأشهر من يونيو وحتى أكتوبر، تحدث فيضانات واسعة النطاق سنويا.