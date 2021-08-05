البحيرة للفنون الشعبية تقدم عروضها في «صيف إسكندرية»

استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، في إقامة الفعاليات الفنية "صيف إسكندرية"، والتي تنفذها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بقصور ثقافة "الأنفوشى، مصطفى كامل، الشاطبى" بفرع ثقافة الإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، وتستمر حتى منتصف شهر أغسطس الجاري.

وقدمت فرقة البحيرة للفنون الشعبية على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي عددا من التابلوهات الاستعراضية منها "عرايس المولد ، فاصل تنورة، العرافة" وتدريب وتصميم رقصات سعيد فتحى.

كما قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية رقصاتها المعبرة عن التراث بمدن القناة ومنها "الضمه، آه ياللي، البحرية، بتغنى لمين" تدريب وتصميم رقصات محمد صالح، واختتمت العروض بتقديم فرقة أسيوط للفنون الشعبية استعراضاتها الفنية المعبرة عن التراث بصعيد مصر ومنها "الكف، التحميله، العصاية"، تدريب وتصميم رقصات مصطفى أمين.

وجاءت العروض بحضور رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، ورئيس إقليم غرب ووسط الدلتا، ولفيف من المثقفين والفنانين بالمحافظة.