 مقتل وإصابة 8 جنود سودانيين في إنفجار لغم للحوثيين بمحافظة حجة - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة 8 جنود سودانيين في إنفجار لغم للحوثيين بمحافظة حجة

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 1:18 ص | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 1:18 ص

قتل خمسة جنود سودانيين ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء، في انفجار استهدف مركبة عسكرية تقلهم في محافظة لحج، شمال غربي اليمن.

وقال المركز الوطني للألغام في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، "إن انفجارا وقع بمركبة عسكرية تقل جنودا سودانيين في مديرية ميدي الواقعة على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية".

وأكد المركز أن الانفجار أسفر عن مقتل خمسة جنود، وإصابة ثلاثة آخرين.

وتشارك قوات عسكرية سودانية ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وحكومته في مواجهة جماعة الحوثي التي انقلبت على الدولة عام 2014.

وكان المرصد الوطني للألغام قد أعلن في الأيام الماضية، أنه وثق سقوط 18 قتيلا وجريحا وخسائر مادية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب انفجار الألغام التي زرعها الحوثيون.

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