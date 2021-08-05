 تسلا تدفع مليون دولار لعامل أسمر البشرة بسبب إهانة عنصرية - بوابة الشروق
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تسلا تدفع مليون دولار لعامل أسمر البشرة بسبب إهانة عنصرية

واشنطن (د ب ا)
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 10:06 م | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 10:06 م

دفعت شركة تسلا أكثر من مليون دولار لموظف أسود سابق فاز بحكم يفيد بأن الشركة لم تمنع المشرفين عليه من وصفه بـ"الأسود" في مصنع شمال كاليفورنيا تابع لشركة صناعة السيارات الكهربائية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أن الحكم النادر الخاص بالتمييز الذي أصدره أحد المحكمين لملفن بيري، والذي أعقب إجراءات خلف أبواب مغلقة ، يتوج سنوات من الشكاوى من العمال السود بأن تسلا تغاضت عن الاستخدام الشائع للاساءات العنصرية في خط التجميع وكانت بطيئة في تنظيف رسومات الصليب المعقوف ورموز الكراهية الأخرى التي يتم رسمها في المناطق العامة.

وأنهى الحكم، سنوات طويلة وانفعالية من القتال الضروس من جانب بيري، الذي عينته الشركة كمعامل مناول للمواد في عام 2015 واستقال بعد أقل من 18 شهرا.

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