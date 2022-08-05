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دون إصابات.. السيطرة على حريق ميكروباص أعلى دائرى الوراق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 3:03 م | آخر تحديث: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 3:03 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة الوراق شمال محافظة الجيزة، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل ميكروباص أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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