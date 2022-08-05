أعلنت السلطات الإسرائيلية، مساء الجمعة، فتح الملاجئ للمستوطنين من غلاف غزة وحتى تل أبيب ، تحسبا لرد من المقاومة على العدوان الإسرائيلي على غزة.



واستشهد 8 فلسطينيين بينهم القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تيسير الجعبري، وأصيب 44 آخرين، إثر غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".



وكان الناطق بلسان جيش الاحتلال، أعلن عن البدء بغارات جوية في القطاع وإعلان وضع خاص في الجبهة الداخلية الاسرائيلية.



وتوعد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي بقتال لا مهادنة فيه، ردا على العدوان ضد قطاع غزة، قائلا إن "تل أبيب" هدفا للصواريخ.



وأضاف النخالة في تصريحات تلفزيونية "اليوم هو اختبار للمقاومة الفلسطينية في مواجهة هذا العدوان، ونحن ذاهبون ونسأل الله التوفيق للمجاهدين وسيقع الألم على الإسرائيليين".