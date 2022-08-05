حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان، اليوم الجمعة، على جميع الأجهزة التنفيذية بشن حملات لإزالة كافة أشكال التعدى، مؤكدا أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

وشن حي وسط برئاسة عزة سعد حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمكنت الحملة من إزالة أسوار بجزء ٣ حوش ٧ قرية ابيس العاشرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

ونفذ حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع، حملة لردع المخالفين وإزالة التعديات استهدفت إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن إزالة أسوار مباني بالطوب الأبيض على مساحة ٣٠م بقرية مصطفى كامل وكذا فك شدة خشبية بالدور الأول علوي على مساحة ٨٠م والتحفظ على كمية من الأخشاب، فضلا عن إزالة أسوار مباني من الطوب الأبيض على مساحة ٦٠م بقرية أحمد عرابي.

وفي حي العامرية أول برئاسة محمد عبد الله، شنت حملة تمكنت من إزالة أسوار في المهد بقرية البيضا مهندسين منطقة النهضة وكذا فك شدة خشبية بالدور الخامس علوى بشارع البوسطة العامرية والتحفظ على كمية من الأخشاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.