الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع نظيره التايلاندي آفاق تطوير التعاون الثنائي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اجتمع مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية تايلاند دون برامودويناي؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في العاصمة الكامبودية بنوم بنه.

وذكرت الوزارة، في بيان لها أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الجانبين بحثا معا آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، والتي تشمل تطوير الحوار السياسي والعلاقات التجارية والاقتصادية والتبادلات الإنسانية بين موسكو وبانكوك.

كما تم إيلاء اهتمام خاص لقضايا التعاون الثقافي في كلا البلدين، في ضوء مرور 125 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وتايلاند، بحسب البيان.

وأكد الجانبان أيضًا عزمهما على تعميق التعاون في الساحتين الدولية والإقليمية، في إطار الاتحادات متعددة الأطراف لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك التركيز على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا.

يُشار إلى أنه تم تأسيس منظمة الآسيان عام 1967 بمشاركة إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي للدول الأعضاء، وتعقد الآسيان اجتماعات سنوية لرؤساء الدول الأعضاء، كما تعقد اجتماعات سنوية لوزراء خارجية الدول الأعضاء لبحث القضايا السياسية والاقتصادية التي تهم دولهم.