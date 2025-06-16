الأكاديمية المصرية للفنون بروما تستضيف فعالية «مبادرة الأكاديمية المصرية والحضارة العربية»

استضافت الأكاديمية المصرية للفنون في روما فعالية "مبادرة الأكاديمية المصرية والحضارة العربية"، التي أطلقتها الدكتورة رانيا يحيى، مديرة الأكاديمية، في شهر مارس الماضي، وذلك بدعم من سفارة جمهورية العراق وبمشاركة بعثات عربية وأوروبية.

حضر الفعالية سفير مصر لدى إيطاليا، السفير بسام راضي، وسفير العراق لدى إيطاليا، السفير سيوان بارزيني، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية. وألقت الدكتورة رانيا يحيى كلمة رحبت فيها بالحضور، وقدّمت الشكر للسفير المصري على دعمه المستمر لأنشطة الأكاديمية، خاصة هذه المبادرة التي شهدت في مارس الماضي اجتماعًا تاريخيًا بحضور السفراء العرب. كما وجّهت الشكر للسفيرة إيناس مكاوي على جهودها في التنسيق مع السفراء لإنجاح المبادرة.

وفي كلمته، أكد السفير المصري على دور الأكاديمية باعتبارها منارة ثقافية تعبر عن الهوية المصرية والعربية، مشيدًا بأهمية المبادرة في دعم وتعزيز الدبلوماسية الثقافية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة. من جانبه، عبّر السفير العراقي عن امتنانه للمشاركة في هذه الفعالية، مشددًا على عمق العلاقات التي تجمع بين مصر والعراق، ومثنيًا على جهود الأكاديمية في تنظيم هذا الحدث المميز.

وتضمّن الحفل افتتاح معرض فني بعنوان "ضفّتان" شارك فيه فنانون عراقيون، حيث عكس المعرض عمق الإبداع العراقي وتنوعه. كما قامت الأكاديمية بتقديم درع تذكاري لكل من السفير المصري والسفير العراقي، فيما قدّم السفير العراقي درعًا تكريميًا للسفير المصري ومديرة الأكاديمية.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من السفراء العرب المعتمدين في إيطاليا، إلى جانب حضور لافت من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية والفنية، إضافة إلى جمهور من الإيطاليين والأوروبيين. وتميّزت الفعالية بعروض للوحات تشكيلية، وأغانٍ عراقية، إلى جانب تقديم أطباق تقليدية، ما قدّم للحضور صورة غنية ومتكاملة عن الثقافة العربية.

واختتمت الأمسية بعروض موسيقية قدمتها فرقة "ياللا عربي"، إضافة إلى فقرات من الطرب العراقي الأصيل، في أجواء احتفالية جسّدت دور الأكاديمية بوصفها جسرًا ثقافيًا يربط مصر بالعالم.