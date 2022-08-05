رئيس النواب العراقي يؤيد إجراء انتخابات مبكرة

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، تأييده لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال الحلبوسي - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن مجلس النواب ممثل الشعب، وتلك الجماهير التي احتشدت هي جزء من كيانه وضميره، والتي لا يمكن بأي حال إغفال إرادتها في انتخابات مبكرة التي دعا إليها مقتدى الصدر".

وتابع، "نؤيد المضي بانتخابات نيابية ومحلية خلال مدة زمنية متفق عليها، للشروع مجددا بالمسيرة الديمقراطية تحت سقف الدستور والتفاهم، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد".

وكان زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، قد دعا في وقت سابق إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021 ، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.