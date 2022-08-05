محافظ الجيزة يتابع أعمال محور ٢٦ يوليو الجديد والكوبري المتقاطع مع أحمد عرابي

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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأعمال الإنشائية لمحـور ٢٦ يوليو الجديد بمنطقة البراجيل ونسب تنفيذ الكوبري المقرر انشاءه بتقاطع محور ٢٦ يوليو وصولاً إلى شارع أحمد عرابي مرورا بأعلى منطقة البراجيل، وذلك في ضوء جهود تطوير وإستحداث شبكة الطرق بنطاق محافظة الجيزة.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء المعنية بضرورة التعاون الكامل مع الجهات والشركات المنفذة للمشروعات الجارية لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال وإزالة أي معوقات تواجه انتظام العمل.

كما تابع المحافظ، أعمال ترميم ورفع كفاءة عدداً من القطاعات بالطرق بشمال الجيزة والعجوزة والدقي، مشدداً ضرورة إعادة الشئ لأصله بالطرق التي تم تنفيذ أعمال مرافق بها لضمان عدم تأثيرها علي الحركة المرورية.

وأوضح المحافظ، أن الجولة شملت متابعة جهود رفع المخلفات وحالة النظافة والإشغالات بأحياء شمال الجيزة والدقي والعجوزة وجنوب، مؤكدا علي أهمية التواجد الميداني علي مدار اليوم لضمان انتظام العمل وتأدية الخدمات للمواطنين علي أكمل وجه.