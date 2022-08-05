بلينكن: الصين تسعى لتغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان

اتهم وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الصين بالسعي لتغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان بإجراء اختبارات صاروخية وتدريبات عسكرية، في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.

وأصدر بلينكن تلك التصريحات في قمة إقليمية في كمبوديا، اليوم الجمعة، حضرها وزير الخارجية الصيني وانج يي ونظيره الروسي ، سيرجي لافروف، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنه لا يوجد مبرر للرد العسكري الصيني، بعد ما وصفه بزيارة سلمية من قبل بيلوسي، بما في ذلك إطلاق صواريخ في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، طبقا لمسؤول غربي، كان حاضرا في القمة.

كانت الصين قد أطلقت يوم الثلاثاء الماضي تدريبات عسكرية في المياه التي تحيط بتايوان في رد فعل على زيارة بيلوسي لتايوان.

وذكرت وزارة الدفاع الصينية أن التدريبات سوف تستمر حتى الأحد المقبل.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وترفض أي اتصالات رسمية مع الجزيرة.