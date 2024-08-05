مكوجي يتعدى بالضرب على زوجته ويلقيها من شرفة مسكنه في كرداسة

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أقدم شخص على التخلص من حياة زوجته، وتعدى عليها بالضرب وألقاها من شرفة مسكنهما، بسبب خلافات زوجية متكررة بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل أسفل شرفة مسكنها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة "جهاد.م"، 33 عامًا، وبعمل التحريات تبين أن زوج المجني عليها "محمد . س"، 40 عاما، مكوجي، اعتدى عليها بالضرب ثم ألقاها من الشرفة لتسقط جثة هامدة، بسبب خلافات أسرية متكررة.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العام، وعقب تقنين الإجراءات تمكن الأمن من ضبط المتهم وبمواجهاه أقر بالواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.