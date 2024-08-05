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الاثنين 5 أغسطس 2024.. البورصة تهبط بـ2.64% فى بداية التعاملات

أميرة عاصي
نشر في: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 10:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 10:31 ص

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الهبوط، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، حيث تراجع المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 2.64% ليصل عند مستويات 27751.6 نقطة.

كما تراجع مؤشر «إيجي أكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 2.69% ليصل إلى مستوى 9049.35 نقطة، وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنسبة 2.66% ليصل إلى مستوى 6320.57 نقطة.

وهبطت مؤشرات البورصة المصرية، فى نهاية تعاملات أمس الأحد، أولى تعاملات الأسبوع الجاري، متاثرة بهبوط الأسواق العالمية، حيث خسر المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي إكس 30» نحو 2.92% ليصل عند مستويات 28503.63 نقطة.

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