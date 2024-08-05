رد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، على شكوى السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، بضغط المباريات في الفترة الأخيرة.

وكان كولر قد أكد أن من يضع أجندة المباريات في بطولة الدوري يفتقد للمسؤولية، بسبب خوض عدد كبير من المباريات في الفترة الأخيرة، مما استدعت لجوء كولر للتدوير لتفادي إرهاق اللاعبين.

وقال جمال علام في تصريحات لقناة إم بي سي مصر 2: "رابطة الأندية منحت بعض الأندية امتيازات بتأجيل المباريات، نحن الدوري الوحيد الذي يلعب في هذه الفترة".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك نظام جديد للدوري في الموسم المقبل، ورابطة الأندية تناقش هذا الأمر، لا نستطع فعل شيء حاليًا، نحن مطالبون بفتح القيد قبل نهاية أغسطس، وفي حال تأجيل الكأس سيكون من الصعب فتح باب القيد من الأساس، الناس لا يشعرون بحجم المشكلات التي يعاني منها اتحاد الكرة".

وبسؤاله عن انتقاد كولر لجدول الدوري قال: "تأجل لك مباريات وأخذت بها بطولات، يجب أن نقف مع بعضنا حاليًا وليس ضد بعض، نريد الانتهاء من الموسم الطويل".