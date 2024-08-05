جيش الاحتلال يعلن قصف بنى تحتية لحزب الله جنوب لبنان

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، استهداف مستودع للأسلحة وبنى تحتية لحزب الله بكفركلا وشبعا وراشيا الفخار جنوب لبنان الليلة الماضية.

وبحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية، لم يعلق حزب الله حتى الآن على بيان جيش الاحتلال.

في السياق ذاته، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية إصابة عدد من الأشخاص جراء قصف طائرة بدون طيار إسرائيلية لمحيط منطقة الجبانة في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.

كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل شخصين في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان، دون معلومات عن هوياتهما.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في بلدات بالجليل الغربي ومحيط منطقة نهاريا بعد رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

يذكر أن حزب الله اللبناني قد أعلن أنه نفذ هجوما جويا بسرب من الطائرات بدون طيار الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة إيليت.

وقال حزب الله، خلال بيان، إن الهجوم استهدف أماكن تموضع ‏واستقرار الضباط والجنود، وأوقع فيهم عددا من القتلى والجرحى.