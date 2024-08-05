سموتريش: ترك مليوني شخص يموتون في غزة أمر مبرر وأخلاقي

اعتبر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الإثنين، أن منع المساعدات الإنسانية على قطاع غزة «أمر مبرر وأخلاقي».

وذكر سموتريتش، في مؤتمر استضافته صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية: «نحن نجلب المساعدات (للقطاع) لأنه لا يوجد خيار آخر».

وأضاف: «لا يمكننا، في الواقع العالمي الحالي، إدارة الحرب. لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني جوعا حتى لو كان ذلك مبررا وأخلاقيا لكي تتم إعادة رهائننا»، وفقًا لتعبيره.

وتابع: «الإنسانية مقابل الإنسانية أمر مبرر أخلاقيا، لكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ نحن نعيش اليوم واقعا معينا. نحن بحاجة إلى الشرعية الدولية لهذه الحرب»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية».

ويشهد قطاع غزة كارثة إنسانية خطيرة، مع انتشار الجوع بين معظم سكانه بسبب القيود التي تضعها إسرائيل على إدخال المساعدات.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ304 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و71 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفًا و623 شهيدًا، و91 ألفًا و469 إصابة.

وجددت التنويه أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».