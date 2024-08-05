دفن جثامين 84 شهيدا في خان يونس سلمهم الاحتلال عقب اختطافهم



أفادت مصادر طبية، بأن الاحتلال سلم جثامين 84 شهيدا كان قد اختطفهم من مقابر في قطاع غزة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال مراسل الوكالة، اليوم الاثنين، إنه تم دفن جثامين الشهداء في المقبرة التركية بالحي النمساوي جنوب غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن هذه الدفعة الثالثة من جثامين الشهداء التي سلمها الاحتلال للجنة الدولية للصليب الأحمر خلال عدوانه المتواصل لليوم 304 على التوالي.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ304 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و71 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفًا و623 شهيدًا، و91 ألفًا و469 إصابة.

وجددت التنويه أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».