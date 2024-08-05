جالانت يطالب سلاح الجو الإسرائيلي بالاستعداد لسيناريو شن هجوم مضاد

حث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، قادة القوات الجوية الإسرائيلية على التأهب لجميع الخيارات، بما فيها شن هجوم مضاد، وسط تهديدات من إيران بالثأر لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية على أراضيها الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن جالانت قوله لقائد سلاح الجو تومر بار ومسئولين آخرين رفيعي المستوى: "أعداؤنا يتدبرون خطواتهم بعناية بفضل القدرات التي أظهرتموها خلال العام المنصرم. ومع ذلك، يجب أن نكون مستعدين لكل الخيارات بما في ذلك التحول السريع للهجوم".

ورفعت إسرائيل حالة التأهب، وتترقب منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران "وحزب الله" اللبناني وحركة حماس الفلسطينية على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران الأربعاء الماضي، والقيادي العسكري البارز بـ"حزب الله" فؤاد شكر في بيروت الثلاثاء الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وبينما تبنّت تل أبيب اغتيال شكر، تلتزم الصمت حيال اغتيال هنية، وإن ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسئولية تل أبيب عن قصف مقر إقامة هنية خلال زيارته طهران.

ومرارا، هدد مسئولون إسرائيليون بشن حرب واسعة على لبنان، في حال توجيه "حزب الله" ضربة قوية إلى إسرائيل، ردا على اغتيالها قيادات في الحزب.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، يتبادل حزب الله و فصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا، خلفّ مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.