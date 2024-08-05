 بعد 13 شهرًا.. ناصر منسي يستعيد ذاكرة التهديف في الدوري الممتاز - بوابة الشروق
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بعد 13 شهرًا.. ناصر منسي يستعيد ذاكرة التهديف في الدوري الممتاز

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 9:24 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 9:30 م

سجل ناصر منسي هدفه الأول مع فريق الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، مساء اليوم الإثنين، في شباك فريق إنبي خلال المباراة المقامة حاليًا على ستاد القاهرة الدولي.

وتشير نتيجة مباراة الزمالك وإنبي إلى تقدم الفريق الأبيض بثنائية نظيفة، بعد مرور ربع ساعة من اللقاء المقام على ستاد القاهرة، والمؤجل من الجولة الـ 22 من الدوري الممتاز.

وأحرز ناصر منسي هدفين لفريق الزمالك في شباك إنبي في الربع ساعة الأولى من المباراة، المقامة حاليًا في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يُذكر أن ناصر منسى شارك مع الزمالك في 14 مباراة في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلالهم، ولكنه سجل هدفين في شباك أبو سليم الليبي ببطولة الكونفدرالية، وهدفا في شباك بروكسي ببطولة كأس مصر.


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