كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سبب غياب محمد عبد المنعم مدافع الفريق عن المشاركة في آخر مباراتين ببطولة الدوري.

قال كولر عقب الفوز على المقاولون العرب برباعية نظيفة مساء الأحد "عبد المنعم يقول إنه مصاب، ولا يشارك في التدريبات في آخر 3 أيام".

وترددت أنباء قوية أن محمد عبد المنعم في طريقه للانتقال إلى نيس الفرنسي، ولكن المفاوضات يعطلها اعتراض الأهلي على المقابل المادي.

وتحدث المدرب السويسري أيضا عن المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، قائلا "كان يعاني من مشكلة في بداية انضمامه للفريق وهي كثرة الإصابات بسبب اختلاف إيقاع مباريات الأهلي عن فريقه السابق".

وأتم كولر تصريحاته "حرصنا على تجهيز اللاعب وتأهيله، وأؤكد أن لديه الكثير والأفضل وقابل للتطور خاصة أنه يجيد التسديد وضربات الرأس ويتعامل بهدوء داخل منطقة الجزاء".