تعليم الوادي الجديد: استمرار اختبارات القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بفصول التعليم والتدريب المزودج

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، استمرار تعليم الوادي الجديد عقد اختبارات القبول للطلاب الراغبين فى الالتحاق بفصول التعليم والتدريب المزودج قسم سكرتارية طبية وفنى ملابس جاهزة للعام الدراسي 2023-2024، لليوم الثانى على التوالى.

وأكد أنه تم عقد الاختبارات على مدار يومين متتاليين بعد إغلاق باب التقديم والتسجيل الإلكترونى وفقًا للمعايير والشروط المعلنة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بمجموع 220 درجة فأكثر.

وأشار إلى إجراء اختبارات المتقدمين من إدارتى الخارجة وباريس بمقر مركز التطوير التكنولوجي بديوان مديرية التربية والتعليم، واختبارات المتقدمين من إدارت الداخلة وبلاط والفرافرة بمقر مركز التطوير التكنولوجى بالداخلة.

وفي سياق متصل، أعلن استمرار البرنامج التدريبي لتأهيل مدارس الخارجة للاعتماد التربوى بالتنسيق مع إدارة الخارجة التعليمية وإدارة التدريب بالمديرية، حيث يهدف البرنامج إلى تقديم الدعم للمدارس المتقدمة للإعتماد التربوى للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وتأهيل وتدريب المدارس للحصول على الإعتماد التربوى وتأهيل وحدات التدريب بالمدارس المتقدمة للإعتماد، وتدريب فرق ومجالات الجودة بالمدارس على مؤشرات ومعايير الإعتماد تدريب المدير والمنسق على أعمال الرفع والتواصل مع الهيئة.