الديمقراطيون يمنعون مجلس نواب تكساس من اعتماد خريطة الكونجرس الصديقة للحزب الجمهوري

نجح الديمقراطيون في ولاية تكساس الأمريكية اليوم الاثنين في منع مجلس نواب الولاية من اعتماد خريطة أعيد رسمها للكونجرس بطلب من الرئيس دونالد ترامب لدعم فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 في ظل تعثر وضعه السياسي.

وبعد أن غادر العشرات من الديمقراطيين الولاية، لم يتمكن مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون من إكمال النصاب القانوني المطلوب من المشرعين لمتابعة أعمال المجلس. وقد هدد حاكم تكساس جريج أبوت بإقالة بعض أعضاء المعارضة من مقاعدهم.

ورد الديمقراطيون بأن أبوت يستخدم أساليب مضللة وخادعة لتأكيد سلطة قانونية لا يتمتع بها.