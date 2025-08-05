أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تسجيل 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم طفل و7 بالغين.

وأشارت في بيان لها، صباح الثلاثاء، إلى ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 188 شهيدًا، من بينهم 94 طفلًا.

وتواجه غزة خطر المجاعة الشديد إذ وصلت مؤشرات استهلاك الغذاء والتغذية إلى أسوأ معدلاتها منذ بداية حرب الإبادة، وفق تحذير صادر من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.

وسجلت أكثر من 28 ألف حالة من سوء التغذية الحاد الوخيم بين الأطفال، وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.

وعلى الرغم من الوعود بتسهيل تدفق المساعدات، فإن القيود المفروضة على دخول الغذاء والوقود، إلى جانب الهجمات المستمرة قرب المعابر، قد حالت دون وصول الإمدادات إلى المحتاجين.

بالإضافة إلى ذلك، أدى التوزيع الفوضوي للمساعدات داخل غزة إلى زيادة تعقيد الوضع ووضع المدنيين في خطر أكبر.



